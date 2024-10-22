5億開發遏炒場 康體通甩轆連場

【本報訊】政府體育場地「炒場」情況嚴重，當局曾多次出招打擊，包括斥資逾5億元開發康體通系統，但系統推出後多次出現甩漏，包括曾爆出資料外洩、炒場黨變招應對新系統等。

政府斥逾5億元開發康體通希望打擊炒場，但未成功前就已爆出多多問題。先是推出首日出現網絡「大塞車」，不少市民未能登入、又出現錯誤訊息、付款後又無法收到確認訊息等，康文署當時就事件致歉。康體通之後再被揭私隱外洩問題，只要在團隊成員「別名」一欄輸入用戶自設的「別名」，系統便會把資料庫內其他曾使用該「別名」用戶的中文全名顯示出來。

檢控炒場 入罪者寥寥 當時已有議員批評，市民期望新系統可解決炒場等問題，但舊問題未解決就有新問題，批評情況不理想。

炒場問題引起各界關注，但成功懲處的人數寥寥可數。當局早前指2020年至今年6月中，共進行1,369宗「炒場」相關的個案調查，惟只有17宗個案被懲處。當局於今年7月採取聯合行動，於維園網球場拘捕3名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外傭，又發現4宗有關租用人違反「康樂及體育設施使用條件」的個案，已懲處相關租用人。