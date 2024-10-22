康體設施 龜速建館拖後腿 助長炒場狂掠水

7年26項目近半未完成 4工程唔見影 本港體育及康樂設施不足，外界批評在供不應求下，衍生不少問題，更令「炒場黨」猖獗，難以遏止，但政府增加地區體育及康樂設施卻「龜速」進行。政府在2017年推出「體育及康樂設施5年計劃」，距今7年，26個項目中近半仍未完成，當中8個仍在施工或準備動工階段，4個還在規劃中，動工無期，其中屯門第16區運動場及休憩用地，由提出建議至今拖足16年。有議員認為若有更多康體場地，對遏止炒場的情況會有幫助，又要求政府交代康體通的成效。

政府在2017年提出「體育及康樂設施5年計劃」，計劃動用200億元，在未來5年開展26個工程項目，增加和改善地區康體設施，推動全民運動。根據文化體育及旅遊局提交立法會文件指出，截至今年9月，「5年計劃」的26個項目中，21項已獲立法會批准撥款，涵蓋的設施包括暖水游泳池、足球場、網球場及籃球場等，共涉及約135億元，其中13項已開放或局部開放予公眾使用。其中一個項目，即「改建南區包玉剛游泳池以提供暖水泳池」已被納入「體育及康樂設施十年發展藍圖》的「重建及優化黃竹坑康體設施」項目內。

文件指8項的施工前期工序/工程已展開，但未竣工，包括馬鞍山第103區體育館、屯門第27區休憩用地、葵涌公園、將軍澳第66及68區市鎮公園、大角咀海帆道休憩用地、重建元朗大球場及屯門第6區休憩用地，該等項目將分別於今年第4季至2026年第2季竣工。

4個規劃中的項目，當中屯門第16區運動場及休憩用地，該建議早於2008年提出，原擬定2024年動工，但至今仍沒有日期，構思中的運動場會包括一個標準11人足球場，亦設有停車位和休憩設施。

3項目需設停車場 將申撥款 當局的文件交代項目「膠着」的原因，由於與屯門南鐵路延伸有關的土地使用的不確定性，項目於2019年5月被擱置。其後，行政會議於翌年確認項目不會受到屯門南鐵路延伸的影響後，項目的準備工作得以重新啟動，而規劃概念在2020年獲屯門區議會支持，及後又因應地區需求，部門建議於停車場採用自動泊車系統，以提供額外約100個私家車泊車位，又指項目用地包括多間巴士車廠、建造業議會屯門訓練及測驗中心及收費公眾停車場，相關政策局及部門會繼續積極協調兩間巴士公司盡早推展重置車廠的方案。

另外3個項目分別是大埔第33區足球暨欖球場、重建元朗東頭工業區遊樂場及屯門第17區休憩用地，因要設置公眾停車場，政府指會適時按工務工程程序向立法會申請撥款。

議員斥跨部門協調能力不足 議員陸頌雄指部分設施因執行問題或設計更改而延遲，以屯門第16區運動場為例，由於九巴不願搬遷車廠而未能動工。他指政府需要找地方讓車廠搬遷，除了文體旅局亦涉及運輸署等交通部門，政府在跨部門協調能力上有不足。對於元朗大球場的工程，他指由於政府聽取意見後增加泊車位、設雙邊看台，改變設計是情有可原。

對於場地建造時間長，陸及另一議員鄭泳舜建議把設計簡約化，縮短建造周期及成本。鄭建議可利用充氣式簡約設施，同時善用空置地方，又指不能單靠政府發展體育設施。被問及場地不足而衍生的炒場問題，鄭指更多場地對情況有幫助，又表示政府在設立康體通時，要求使用者只能租場自用，若違法須負相關責任，認為政府應交代成效。

本港地區康體設施嚴重不足，市民「一場難求」。 8項擬施工及仍在施工的項目 大埔第33區足球暨欖球場的工程計劃上月獲諮詢區議會。（高嘉業攝） 4項規劃中項目