笑看天下：食不知味還談啥勝利

俄烏戰事打了逾兩年半，之所以拖到今日仍然只見雙方不斷交換戰俘，卻未能止戰和談，主要是烏克蘭總統澤連斯基無知無能，一味扮叫唔醒嘅人，提出如海市蜃樓的「勝利計劃」，包括要求無條件加入北約。事實上，澤氏經常獅子開大口，一味伸手卻以為自己係丐幫幫主。呢，新上任不久嘅北約秘書長呂特便直言，未能完全支持整個「勝利計劃」，需要先待成員國了解細節和討論，並謂雖會促使烏克蘭最終加入北約，但不清楚何時達成。呂特看來係太極高手！

澤連斯基以為一加入北約，便十拿九穩可以迫使普京同佢「和談」，不知己不知彼，注定衰收尾。普京近日表示，北約正借烏克蘭士兵之手與俄羅斯作戰，強調已準備好繼續與北約成員國作戰，勝利將屬於俄羅斯，又指俄國不容許烏克蘭製造核武。現實是俄羅斯繼續在烏克蘭東部推進，控制部分物流重鎮。克里姆林宮亦呼籲澤連斯基「醒來」，並意識到現行政策失敗。

烏克蘭上周五發布影片稱，北韓士兵在俄羅斯遠東地區訓練期間領取裝備，準備部署到烏克蘭作戰。南韓國家情報院亦指，北韓決定派遣人民軍最精銳部隊第11軍團麾下4旅兵力，總計1.2萬人助俄羅斯作戰。儘管片段未經核實，南韓已如驚弓之鳥，其總統尹錫悅召開緊急安全會議，討論北韓派兵援俄等事宜，又指韓方絕不會坐視不管，將同國際社會一道採取一切可行手段應對，又係裝腔作勢！美國國家安全委員會發言人薩維特對有關影片亦感到擔憂，稱如果屬實，則反映北韓與俄羅斯的防務關係顯著提升。

看來，俄朝只要打個噴嚏，足以令澤連斯基食不知味睡不安寢，唉，「勝利計劃」收皮喇！