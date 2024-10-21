橫眉冷看：讓他三尺又何妨

10月17日，國家主席習近平巡視安徽省，特地到桐城市的「六尺巷」一遊。「六尺巷」背後的故事深刻而動人，話說自從明太祖之後，中國就再沒有宰相，在朝廷位居殿閣大學士的官員，地位就等同於宰相。清朝康熙年間，大學士兼禮部尚書張英在桐城老家的人，與鄰居吳家因地界問題發生爭執。張家的子孫心想，你姓吳的人算是哪根葱，竟敢跟當朝丞相爭奪老家的土地，好呀，咱們馬上寫一封家書，告到京城老爺子那裏，看看他怎麼收拾你們。

不久張英覆信家人，信中寫上一首詩，詩曰：「一紙書來只為牆，讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」他的意思是批評家人不遠千里來信，就是為了跟鄰居爭一道牆的地界。天下間這麼多牆，能有比萬里長城的城牆更宏偉、佔地更遼闊的嗎？但那又如何，當日力主興建長城的秦始皇，如今安在哉？人生苦短，何必為爭一席之地而煩惱，倒不如讓他三尺，息事寧人吧。

張家子孫看到老爺子的來信，深感慚愧，連忙將毗鄰吳家的牆壁拆掉重建，並且退後三尺。吳家見到之後，非但沒有得寸進尺，反倒佩服張家中人，真是「宰相肚裏可撐船」，結果也將自家牆壁拆掉，同樣後退三尺。最後，張吳兩家之間，就留出一條寬六尺的巷子，方便街坊們進出。

很多人覺得，這是一個老掉牙的故事，甚至認為所謂謙讓的美德，已經不合時宜，然而，中國國家領導人並不是這麼看，習主席日前特意造訪「六尺巷」，就是要提倡中國傳統的禮讓和互諒精神。這種精神固然適用於社會大眾，但習主席或許也在暗示，中國處理外交糾紛，同樣會採取包容與互諒的態度。