筆下風雲：聲譽破產 經濟破產

以色列國防軍確認去年10月哈馬斯發動突襲的主腦辛瓦爾，已在加薩南部城市拉法的軍事行動中被殺。既然最高領袖已死，領導層全軍覆沒，以色列何時才停止對加薩的攻擊？

內塔尼亞胡已表明，加薩的軍事行動不會停止，美其名曰要救出所有人質方休，實際上不過擺人質上枱，根本目的是殺盡巴勒斯坦人，佔領其土地，實現大以色列國。更重要的當然是保住權位，阻止被趕下台。君不見，每當哈馬斯釋出和談和放人意願，戰事必然有新波折，以至停火和談不歡而散，反映以色列根本不想談。

以色列極右政府的意圖路人皆見，但其冷血暴行、濫殺無辜，甚至被美媒曝光「餓死加薩計劃」，已令國際社會的怒火愈燒愈烈。該計劃列明，以軍將讓巴勒斯坦人在一周內離開加薩北部三分之一地區，然後宣布該地區為軍事禁區，沒有離開的人將被視為戰鬥人員，以軍將切斷他們的食物、水和藥品供應，甚至殺死他們。

現時留在加薩的人非死即傷，叫這麼多人在一周內撤離根本不現實，這無非又是一個大開殺戒的藉口。因應這個慘無人道的計劃，英國首相施紀賢罕有在國會發言，指英國正考慮制裁以色列財長與國家安全部長；而聯合國也強調，維和部隊不會從黎巴嫩撤退，擺明與以色列抬槓。過去外界對猶太人慘遭納粹屠殺的同情，已隨這波以巴衝突而消失殆盡。

另一方面，以色列經濟亦不堪繼續被戰火摧殘。以國財政部上月大幅下調該國今年經濟增長預測，預計國內生產總值的增長率僅1.1%，遠低於先前預測的1.9%。以國人口只有900餘萬，不少人要上戰場而令企業停擺，以巴戰爭打了一年，經濟已如此慘淡，這樣耗下去，以國隨時破產。