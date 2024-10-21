強詞有理：壯哉無人機

近年中國無人機大放異彩，之前在巴黎奧運開幕式上的精彩表演固然令人嘆為觀止，最近兩場規模盛大的無人機表演更是驚艷了世界。第一場在深圳，上萬架無人機為十‧一助興，先進科技加上千變萬化的空中圖案，令人拍案叫絕；第二場在沙特阿拉伯，6,000架無人機為沙特國慶增添氣氛，徹底征服了中東油王。正所謂，外行看熱鬧，內行看門道，中國無人機技術日益成熟，產能遙遙領先全球，老美難免心有戚戚焉。

為了抗衡中國無人機，美國國防部年前推出「複製者」無人機計劃，聲稱要在印太地區部署數千架低成本無人機，強化對中國的威懾力，尤其着眼於保護台灣及其他美國盟友免受無人機威脅。美軍將領更揚言利用無人機封鎖台灣海峽，使之變成「無人地獄」，以阻止大陸武力攻台。

老美未免太狂妄了，想跟中國比拼無人機，無異於在關公門前耍大刀。美國生產的所謂低成本無人機，每架最少也要10萬美元左右，而中國同類型無人機僅需數千美元，大規模生產更可以降至數百美元。不妨想想看，如果美國在台灣海峽部署數千架無人機，中國大陸隨時可以出動數十萬甚至上百萬架無人機，輕而易舉淹沒對方，這仗怎麼打？

正是出於對中國無人機的恐懼，美國政府近年一直在針對中國相關企業，除了將大疆列入「實體清單」，最近又宣布制裁兩間中國企業，理由是協助俄羅斯生產軍用無人機。實際上，不管美國如何制裁打壓，都無法改變中國無人機的領先地位。大疆無人機的全球市佔率超過七成，佔美國商業無人機市場也有一半以上，老美禁止使用中國無人機，首先受損的就是自己。

如果說工業實力決定戰爭能力，那麼很明顯，美國已遠遠不如中國。中國工業產能佔全球近四成，比美國為首的G7國家總和還要多，一旦爆發大規模戰爭，產能轉化為戰力，對任何對手而言都是噩夢。須知中國的優勢不止於無人機領域，而是海陸空全方位升級。今年5月舉行的中柬聯合軍演，中方首次展示可用於作戰的智慧「機器狗」，引發國際媒體廣泛關注，美國政客更表示無法接受，要求五角大樓對這種武器在未來潛在衝突中的威脅進行評估。其實評估也沒用，面對中國軍力和先進裝備井噴式爆發，美軍已無力壓制。