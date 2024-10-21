龍吟虎嘯：忘了當年怎麼找死

從1931年的九一八事變到1945年二戰結束，中國人民抗擊日本侵略的戰爭打了整整14年。這之後，一般認為日本慘敗，幾乎亡國，新中國成立，中國人民站起來，中華民族崛起強大，中日之間不可能再發生戰爭。

儘管二戰後日本成了經濟大國，但在軍事武力上被國際社會綑綁約束，日本自身也被「戰爭之苦」打怕了，再發動戰爭的客觀條件、主觀條件已不復存在，僅有在某些時刻「軍國主義復活」的亡靈不時飄蕩。

這樣的看法已持久存在，然而現在有變了，日本的動向，日本軍國主義的動向，在美國謀劃下，在配合美國對華戰略布局下，已出現中日之間挑起戰爭的傾向，出現台海之戰中「助拳」美台介入戰爭的傾向，重演中國人民14年抗戰、中日戰爭的某些場景！

現在日本新任首相石破茂上台了，此傾向更加明顯！石破茂要把前任岸田文雄在美國唆使下，擬對中國打仗的「亞洲北約」構想快速推行，他在署名文章《日本外交政策的未來》中，暗示中國是亞洲的俄羅斯，暗示台灣乃至日本等會成為亞洲的烏克蘭，而在亞洲，沒有歐洲式的「北約」，缺乏「安全保障」。石破茂聲稱，亞洲因為缺乏北約式的集體自衞體系，可能導致戰爭爆發，因此有必要建立「亞洲北約」威懾中國，因為中國大陸會武統台灣，而「台灣有事就是日本有事」，台海之戰就可能引發中日之戰。

這套戰爭邏輯，從安倍晉三到岸田文雄到石破茂一脈相承，這也是日本要建立「亞洲北約」的「基本理據」。不消說，此幕後設計師和組織者乃山姆大叔，其架構組合是以美國、日本、南韓及台灣地區為核心，再網羅菲律賓、澳洲、印度以及北約成員國加拿大、英國、法國、意大利等，跑到東海、台海、南海向中國施加軍事壓力，做好戰爭準備。在這個「亞洲北約」構建中，日本特別積極，把在上世紀三、四十年代是怎麼找死的拋諸腦後。