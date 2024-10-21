坦言集：俄以對壘

加薩之後，以色列圖的是甚麼？

摧毀加薩是種族清洗，所有建築物、組織體制，特別是學校、大學、醫院、護理和社會服務中心，均被破壞。驅逐居民，消滅原有的社區社會組織，濫殺群眾，傷亡人口一成以上，都是把加薩的社會、經濟、文化等全面抹殺，不讓其重建恢復，是滅族、滅社會、滅家庭，這可是猶太復國主義從舊約聖經抄襲來的滅族屠殺。

加薩是其已佔之地，但為甚麼要進攻黎巴嫩呢？攻黎巴嫩的方式再不是2006年的以打擊真主黨為目標，今次從黎南開始，用加薩模式，以毀滅為目的，對真主黨的領導層展開斬首行動，在擊殺真主黨領導層後，把他們依附的當地社會全然毀滅、破壞，不可復建，一如加薩。然而，黎巴嫩是獨立的主權國，並非如加薩屬以色列的佔領區。

國與國之間的戰爭，即使破壞，也沒有像以色列要徹底消滅對手的社會組織與基礎。國與國之戰是為了佔領、統治，要保留被佔領地的社會與經濟。但猶太復國主義的以色列政府，目標是佔領，還加上種族清洗，肆意殺戮不單止是為了集體式報仇，更是要減少對手人口，尤其是殺戮婦孺，不讓其繁衍，只餘精壯男丁受其勞役。猶太人聖經描繪的文明前期的野蠻政經體制，似乎正由以色列與美國在「迦南之地」重現，顯然是對東西方幾千年的文明和21世紀的人類社會發展最大的諷刺。

猶太復國主義者的宗教狂熱是無底線，也無差別。得美國的支持，它已成為中東的超級強國，憑武力和沒有道德規範的狂暴，在中東似無對手，連伊朗也是敢怒而不敢直接抗衡。以色列要佔領黎巴嫩，雖然代價沉重，應無阻礙，真主黨一如哈馬斯，便要轉入地下抗戰。

伊朗敢不敢出兵大戰呢？關鍵不在伊朗，而在俄羅斯。美國助以色列打敗伊朗，下一步便是與烏克蘭夾攻俄國，乘機將之滅絕。在烏克蘭，俄怕與美國大戰。若伊朗敗，俄便被孤立，整個西南戰線受到威脅。俄國不願直接介入中東，但黎巴嫩失守，敍利亞危，伊朗艱難求生。與其在劣勢下才抗爭，倒不如在劣勢未現之時助伊朗一把，在中東堵塞美以勝利之門。

中東之戰，歐盟多會作壁上觀。中國方面，聯合國維和部隊竟要入地道活動，只圖逃避，令人大失所望。中東各國也難對中國寄以厚望。