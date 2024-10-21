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友愛邨15歲仔失蹤
黎崇軒
【本報訊】少年黎崇軒（15歲）昨日上午約9時半離開位於屯門友愛邨愛暉樓的住所後便告失蹤，其母親同日報案求助。黎的身高約1.7米，體重約90公斤，肥身材，圓面形，黃皮膚及光頭。他最後露面時身穿紅色上衣、灰色短褲及深色球鞋。任何人士如曾見過或有黎的消息，請致電或與執法部門聯絡。
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