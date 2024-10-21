港料41萬人患乙肝 明年篩查揪帶原者

【本報訊】根據當局資料，本港約有41萬乙型肝炎帶原者，當局於今年《施政報告》提出，將於明年推行乙型肝炎篩查計劃，以防治肝癌。當局表示，即將公布計劃詳細內容，並指本港乙肝帶原者比率有下降，但有近四成不知自己是帶原者、七成無治療，希望透過計劃找出更多帶原者。

調查：近40%人不知染病 根據衞生署於2020年11月至2022年2月期間進行的2020至22年度人口健康調查顯示，在完成身體檢查的參與者中，6.2%有慢性乙型肝炎病毒感染，當中約38.4%感染者未有在住戶調查中自述為慢性乙型肝炎患者、約70.1%感染者沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進；按照調查結果推算，全港約有41萬人罹患乙型肝炎，佔整體人口約5.6%。

當局於早前《施政報告》公布，將於明年內推出新計劃資助乙型肝炎篩查，透過策略採購，由地區康健中心及家庭醫生為較高風險群組提供乙肝篩查及持續管理，以防治肝癌。相關官員昨日出席關注乙肝活動時表示，5.6%的帶原者比率比上世紀80年代10%以上是很大進步，但仍有一定比例的帶原者不知已受感染，希望透過計劃找出更多帶原者。