流感季32童重症或死亡 籲接種疫苗嚴防

幼園今年可任選噴鼻式針劑 長達28周的2023/24年度流感季節於7月下旬結束，共錄得32宗兒童重症或死亡的個案，較上年度同期增加357%。當局今年實施特別安排，允許幼稚園和幼兒中心可以同一或不同外展活動自由選擇三價減活噴鼻式流感疫苗或四價減活針劑流感疫苗進行接種，衞生署亦推行先導計劃為有意安排接種減活噴鼻式流感疫苗的中、小學提供服務。醫學界及學校組織代表樂見新安排，提醒流感季節將至，呼籲家長應及早讓兒童接種流感疫苗，以預防感染及減少出現重症的機會。

倡教育推廣 減家長戒心 2024/25年度季節性流感疫苗學校外展計劃早前已經展開，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指出，經歷過新冠肺炎後不少家長對幫幼兒作出疫苗接種決定時候都會出現「疫苗猶豫」的情況，不論接種流感疫苗或新冠疫苗都抱有保留態度。香港幼兒教育人員協會副主席潘秀瓊建議，應該增加跨界別疫苗推廣教育活動，希望改善疫苗猶豫的情況。協會亦建議設立渠道，簡化參與外展計劃程序，盡快更新配套。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指出，長者、小童、孕婦、長期病患人士及醫護人士等為流感高危感染群組，若感染可能會衍生鼻竇炎、肺炎、多重器官衰竭等併發症。根據衞生署數據，32宗兒童重症或死亡的個案中只有25%已接種疫苗，他認為數字反映仍需要推高兒童接種率，以加強尤其是幼兒高危一族的群體免疫力。

雙疫夾擊 併發症莫輕視 關強調，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡個案，而每個流感季節主要流行的病毒都不同，因此每年接種流感疫苗是保護免受流感病毒感染的最佳方法。他亦提醒有需要及盡快完成接種新冠疫苗，以預防雙疫夾擊。部分患者感染流感及常見呼吸道病毒後，如有肺炎或嚴重呼吸系統感染，會出現呼吸困難的徵狀，病情會比較嚴重，一旦發現病童持續發高燒、呼吸困難等徵狀，應該立即帶小朋友前往急症室求醫。