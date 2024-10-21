葵涌私家車撼燈柱 司機傷

【本報訊】昨日下午1時許，一輛私家車沿大連排道駛至中葵涌公園對開一彎位，懷疑失控自炒撞向路邊燈柱後，再反彈回行車路。由於撞擊力巨大，全車嚴重損毀，車內安全氣袋彈出，途經駕駛人士見狀紛紛報案。救護員奉召到場，姓潘（49歲）男司機報稱受傷，經敷治後送往瑪嘉烈醫院治理，車禍原因有待調查。