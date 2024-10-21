荃灣的士越線撞的士1傷

【本報訊】昨日凌晨1時許，一輛空載的士沿荃灣青山公路-荃灣段擬右轉入大涌道時懷疑失控，撞向對面行車線另一輛正在等燈之空載的士，肇事的士繼而掃向防撞欄後衝前約50米剷上行人路，撼向青山公路413號一雲石店舖鐵閘，再衝前約一個車位撞向一指示路牌及大廈外牆後停下，有途經駕駛人士懷疑司機被困車內，代為報案。

救援人員到場證實無人被困，捱撞姓趙（29歲）的士司機胸口受傷，清醒送院救治。肇事的士車頭損毀，安全氣袋彈出，姓程（49歲）司機並無受傷，在場助查，捱撞的士則左車身及車門受損，左前輪爆胎。幸事發時無途人步經上址，否則後果堪虞。警員正調查意外起因，初步不排除有人打瞌睡肇禍。

途經私家車司機爆粗辱警 至凌晨2時許，警員在場調查期間，一輛載乘3名男子的私家車駛經意外現場，姓黃（37歲）司機「八卦」減慢車速，警員見狀叫司機開車，惟司機爆粗辱罵警員，多名警員遂上前喝令司機落車受查。

其後警員為穿拖鞋的黃男進行酒精呼氣測試，錄得82微克，超出法定標準，遂以涉嫌「酒後駕駛」將司機拘捕，而車上乘客受查後獲放行。