2.4億元私煙海路偷運 檢逾5千萬支拘7人

應課稅1.7億元 船長今提堂 香港海關於上周五（18日）及周六（19日）執行反私煙行動，偵破兩宗巨大海路走私香煙案，在一個由台灣抵港報稱運載回收金屬的貨櫃，以及一艘貨船上的4個貨櫃共檢獲5,300萬支懷疑未完稅香煙，當中「白牌煙」佔四成，總市值高達2.4億元，應課稅值約1.7億元，拘捕7名涉案緬甸籍船長及船員。當中被捕船長將被控「輸入未列艙單貨物」罪，案件今日到西九龍裁判法院提堂。海關指出，市場上「白牌煙」的銷售已受控，相信仍有不法分子將印有健康警告的「白牌煙」偽裝成已完稅香煙，以高利潤招攬零售商協助分銷。

海關稅收罪案調查科人員上周五根據調查結果，在葵涌海關大樓驗貨場檢查一個由台灣抵港、報稱載有回收金屬的40呎長貨櫃，搜出1,100支懷疑私煙，市值約5,000萬元，應課稅值約3,600萬元。該貨櫃報稱轉口到內地佛山，不法分子疑把私煙偽裝成轉口貨物減少被檢查的機會。因此海關相信該貨櫃到達香港的碼頭後，不法分子會以不同理由更改貨物目的地，例如聲稱貨物會在香港進行檢疫，從而把該批私煙偷運入香港。

私梟僱曬水艇 反監視執法者 另外，海關亦針對一個私煙集團作深入調查，上周六留意到一艘與該集團有關的可疑貨船正進行走私活動，而該船採取迂迴路線，經內地珠江口南面海域向大嶼山方向航行。因該海域屬內地管轄，海關遂聯絡內地海關人員對該貨船進行聯合監控。同日早上約7時，海關發現到該貨船到達珠海桂山島，且向大嶼山交界方向航行，利用日間繁忙的海上交通及其他船隻作掩護，加上附近海域又有多艘走私集團僱用的「曬水艇」，企圖監視海關的行動，以增加執法難度。

海關遂派出兩艘高速截擊艇截查該貨船，並在青衣南對開海面發現該目標船隻。關員欲上前作截查時，該貨船作出180度改變航向，又加速逃離現場，截擊艇立刻作出追截，關員指令對方停航。惟該貨船不斷加速逃走，且罔顧海上航行安全。關員於是強行登船兼搜船，船長卻出示載貨艙單，更支吾以對未能交代貨櫃內貨物的資料。

部分屬白牌煙 偽裝已完稅賣 最後，關員於貨船4個貨櫃內搜獲4,200萬支懷疑私煙，市值約1.9億元，應課稅值約1.4億元，其中兩個貨櫃約2,000萬支私煙全為「白牌煙」，其餘則為傳統私煙。關員拘捕7名（28至51歲）緬甸籍船長及船員，由於47歲船長未能提供相關貨物艙單的文件，他將被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，案件今早到西九龍裁判法院提堂。

海關指出，相信檢獲的私煙來自東南亞，而市場上「白牌煙」的銷售已受到控制，但不排除有不法分子會將印有健康警告的「白牌煙」偽裝成已完稅香煙，以可觀利潤招攬零售商協助分銷。因此，海關將繼續留意「白牌煙」市場動態，市民不要購買來歷不明、價格異常的香煙。