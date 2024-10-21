電線短路 商場扶手梯惹祝融

【本報訊】昨日上午10時許，大埔超級城一條扶手電梯金屬板位置突然冒煙起火，有市民見狀報案。消防到場開喉灌救，迅速將火勢救熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，懷疑扶手電梯電線短路肇禍。其後，商場職員圍封該扶手電梯，通知承辦商派員檢查及維修。