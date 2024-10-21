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柴灣貨物裝卸區 卡板紙皮着火

消防到場把火撲滅，起火原因待查。 消防到場把火撲滅，起火原因待查。
消防到場把火撲滅，起火原因待查。
【本報訊】昨晨約8時半，柴灣常安街73號海事處柴灣公眾貨物裝卸區，有多個卡板及紙皮起火。消防員接報趕至，派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，很快將火撲滅，起火原因有待進一步調查。
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