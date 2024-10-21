天眼直擊 趁店員不察 獨行賊閃電手偷電話

【本報訊】油麻地彌敦道一手機配件店女職員，上周四（17日）下午5時許將一部iPhone 15 Plus手機，放在收銀機櫃位充電。期間，女事主到附近貨架整理貨物，一名獨行賊趁她不為意，施展「閃電手」偷走手機，犯案過程不足5秒。執法部門指，當日傍晚約6時接獲報案，指有手機配件店被盜走一部手機，男賊人年約30至40歲，案件列盜竊處理。

兩日後，女事主於社交平台上載賊人犯案的「天眼」影片，顯示該獨行男賊蓄短黑髮，戴上白色口罩，身穿灰色上衣、黑短褲及白波鞋。男子初時在店內閒逛，並且四處張望似乎尋找獵物，然後目光鎖定收銀櫃位上正在充電的手機。男賊確定女職員忙於整理貨架後，隨即伸手快速拔走充電線，再急腳轉身離開店舖。女職員發現情況有異後，立刻尾隨男賊追出店外，惟對方早已失去影蹤。

網民揭屬慣犯 有網民認出男賊不止一次作案，「又係佢喎，呢期出動得好密」；有網民指上周三（16日）該男賊亦在另一手機配件店偷走手機，更認出「佢已經兩日冇換衫了」，另有網民同時上載另一段男賊偷手機的「天眼」影片。