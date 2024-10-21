功夫茶：南亞假難民滯港違法 議員功夫茶疾呼羈押

司法機構割毒瘤唱慢板 7000覆核案積壓 港府一邊喊窮，一邊卻對假難民手鬆。錄得逾千億元財赤的同時，每年卻耗費超過10億元供養這班「治安毒瘤」，光用在審核聲請和處理相關個案預算開支便超過3.6億元。本報最近報道深水埗有唐樓走火通道被「南亞幫」的雜物阻塞，食環署及各執法部門卻互相「傳球推莊」，消防來到拍數張照片便收隊。有議員於今集《功夫茶》表示，即使港府未能興建大型禁閉式難民營，也要加強羈押對社會治安構成嚴重威脅的假難民。而司法機構卻仍「唱慢板」，目前每年僅能處理1,000多宗司法覆核個案，仍有7,000多宗正輪候。

議員葛珮帆表示，經常收到市民投訴，晚上看到「南亞幫」在街上聚集，擔憂治安的問題。亦有市民反映現在連外賣工作也幾乎沒得幹，被假難民搶光，向入境處反映，他們執法後發現有人利用其他人身份，開設送外賣、速遞的戶口，然後從事相關工作，入境處亦已作出拘捕。

她翻查數字，指牽涉持「行街紙」人士的罪案其實每一年也有，幾年加起來有3,000多宗，涉及的罪行有很多，包括打劫、販毒、傷人及毆鬥等，名副其實是香港的「毒瘤」。葛珮帆指「佢哋又唔係難民，來香港攞我哋啲福利，跟住又喺香港作奸犯科，加入黑幫，做走私販毒嘅勾當等」，認為對本港治安影響很大。

港府被諷「愛南亞幫多於愛港人」 被問到有街坊向消防和執法部門投訴南亞幫在唐樓堆積雜物的問題，但當局僅拍兩張照或立案等候處理，遭人諷刺港府是否「愛南亞幫多於愛港人」。葛珮帆指，怎麼可能喜歡假難民，不過如嚴重堵塞消防通道，大家應該舉報，因為一到要跨部門處理時可能做得不夠好，有必要認真要求政府改善。

提到是否可將所有免遣返聲請人士先行羈留，以免他們四處走打黑工。她指首先要從源頭方面解決，不要讓那麼多人來港，他們很多都是偷渡，或從某幾個南亞國家來，現在已有新法例嚴厲打擊蛇頭，打擊他們從某些地方到來。現時有「黑名單」 的黑點，他們來港前要預先申請。

入境處預報系統 源頭阻截各界讚好 她指以往積壓了很多免遣返聲請個案，入境處已增加了審批人手，但不少聲請者走司法程序申請司法覆核，現在排了7,000多宗，如司法覆核敗訴，他們會提出上訴，再失敗還可訴諸終審法院。她指司法機構的程序十分漫長，現在每年只可處理1,000多宗司法覆核申請，卻有7,000多宗在輪候，要處理便要10年8載，故此實在很難解決。

此外，入境處最近實施了新的預報系統，要求航空公司向入境處提供旅客資料，以阻截包括假難民在內的不受歡迎人士，社會輿論對此作正面評價。葛珮帆指預報系統確管用，因可能某些國家的村落，一個人在香港賺了快錢後，奔走相告其他鄉親，來自同一地方的會結幫結派，而當局已掌握有關黑點，這些地方便不批准他們上飛機。

對於一直有意見認為要徹底解決假難民毒瘤，應退出《聯合國禁止酷刑公約》。她稱有很努力探討相關可行性，但政府有否向中央反映就不得而知。議員在立法會亦大聲疾呼能否這樣做，但探討了多年後發覺真的很艱難。她指因是中央的事，並非香港可自行決定，亦曾有《基本法》起草委員會委員公開表示不可行，因為國際上並無先例。