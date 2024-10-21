醫健：藥到病除：淺談經痛藥物

經痛，是許多女性在經期前後、期間經歷的一種常見症狀。這種疼痛通常發生在下腹部，可能會蔓延至下背部。除了劇烈或持續的疼痛，經痛可能伴隨其他身體症狀，例如頭痛、惡心、腹瀉或便秘等。經痛的出現主要是由於經期時，子宮肌肉收縮比一般時間更加劇烈，導致子宮肌肉壓着子宮內壁的血管，暫時中斷子宮的血液和氧氣供應。而子宮肌肉的收縮是由前列腺素引起的，當前列腺素的水平愈高，經痛的程度通常也會愈強烈。

為了緩解經痛，許多女性會選擇使用藥物。常見的藥物包括消炎止痛藥，例如布洛芬（Ibuprofen）和甲芬那酸（Mefenamic acid）。這些藥物通過減少前列腺素的產生來減輕疼痛和炎症。研究顯示，及早服用消炎止痛藥可以有效降低經痛的強度，因此建議在經期開始前便開始服用，以達到最佳效果。然而，對於一些無法使用此類藥物的女性，撲熱息痛（Paracetamol）也是一個有效的選擇，適合用於緩解輕度到中度的疼痛。

當出現嚴重的經痛或月經周期變化，建議及早求醫，以確保經痛不屬於繼發性經痛，並排除由生殖系統疾病引起的可能性，由生殖系統疾病引起，例如子宮內膜異位症、子宮腺肌症、肌瘤或盆腔炎。

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