有益長者身心 團體倡引養伴侶犬機制

【本報訊】為更好地保護人類和動物健康及安全，執業藥劑師協會認為要把「One Health Policy健康一體化」政策引入香港。協會昨指動物對老年人的健康和福祉起着重要作用，科學證據表明狗可以降低人的血壓，增加人的運動量，提高血清素，從而帶來更多的幸福感，動物輔助療法亦正愈來愈多地用於改善公民的健康，同時建議香港引入支持養伴侶犬的機制，公共交通、購物中心和餐館亦需要歡迎攜帶狗和其他寵物的乘客。

私樓公屋應有狗主友善政策 協會續稱，人的基因對大自然有親和力，沒有動物，人的生活就不完整，可能會變得孤獨和不快樂，私人屋苑和公屋都需要有狗主友善的政策，以便老年人或其他需要動物援助狗的人能夠健康地生活，尤其是對於需要接受動物輔助治療以享受健康生活的長者。

對於《施政報告》提出發展大熊貓經濟，協會指動物經濟在香港要取得成功，必須採用One Health政策，指若果醫護人員和政府無法保障香港動物的健康和安全，亦代表無法充分保障人類公民的健康和安全，又以早前新界的士撞死野牛為例，協會認為如果政府不在街道上設置路面緩衝物以減緩汽車的速度，如果汽車突然煞車或急轉以躲避牛或動物，車輛便有機會撞到路邊，司機也可能會受到嚴重傷害。