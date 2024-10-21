今明續酷熱 周三「霜降」低見24℃

【本報訊】踏入10月尾，本周三（23日）將迎來秋季最後一個節氣「霜降」，代表天氣會逐步轉冷，開始降霜。天文台預料今明兩天仍然酷熱，最高達攝氏33度，且明日部分地區會有煙霞；而「霜降」當天起將逐步降溫，最低為攝氏24度，期間較乾燥，相對濕度低見35%。深秋時節終於有涼意，不過適逢轉季，大家要注意保濕，小心「爆坼」啦！

天文台顯示，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，預料一股乾燥的東北季候風會在明日抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

天氣乾燥 注意保濕 9天天氣預報顯示，今明兩天氣溫介乎攝氏26至33度，明日大致天晴及乾燥，日間酷熱，部分地區有煙霞；周三「霜降」則繼續天晴乾燥，氣溫降為攝氏24至30度；隨後數天仍維持乾燥天氣，氣溫介乎攝氏22至30度，周五（25日）相對濕度料為35%至70%。