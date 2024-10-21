動植物公園再添1松鼠猴亡 迄11死

【本報訊】香港動植物公園昨日再有另一隻正接受隔離觀察的松鼠猴死亡！由上周日至今，動植物公園已累計共11隻猴子死亡。康樂及文化事務署表示，漁農自然護理署將會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。當局指園內餘下70多隻動物暫未見異常，會小心照顧。至於對於當局沒主動公布有猴子接受隔離，解釋動物隔離或因不適接受醫療程序屬正常情況。

漁護署將解剖確定死因 康文署表示，會繼續關閉該公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況，並繼續為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意自身的身體狀況。現時相關工作人員的健康正常。署方亦一直與衞生署衞生防護中心及漁農自然護理署保持溝通，確保採取適合的防護措施。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，除了早前被隔離的猴子，園區內其他動物表現正常，相信目前的預防工作已足夠，因應前日再有一隻猴子死亡，當局已再與相關部門進行溝通，並到現場視察，認為整體措施暫時足夠，會繼續執行有關方案。他又指，今次事件情況特殊，故特別向公眾公布，其後再有猴子死亡，當局亦第一時間公布。

有關動物可能是在附近正在施工的花壇挖土後感染類鼻疽病，執業藥劑師協會指對事件表示密切關注，指類鼻疽通過接觸受污染的土壤或水、吸入受污染的灰塵或水滴傳播，會引起發燒、頭痛、呼吸困難、意識模糊、癲癇發作、胃、胸部和肌肉疼痛等徵狀，現時可透過口服甲氧苄啶或磺胺甲噁唑等藥物進行治療，如果不及時治療更可能導致死亡。協會提醒如果皮膚有傷口或患有慢性疾病，應避免接觸土壤和積水，在建築工地附近時則應佩戴口罩，以避免吸入受污染的灰塵和水滴。