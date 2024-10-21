再優化公僕紀律制度 當局：要盡快除惡草

內部協助建設精力 不能白白消耗 政府提出要優化公務員紀律制度，期望把處理時間縮短。政府昨在電視節目中指要盡快清除不好的「惡草」，不能消耗內部希望協助建設的精力，又指不處理違規的公務員就是打擊士氣。對於公務員雙向交流機制，政府指是為了增進雙方的認識，不會從中「補人手」。

政府的數據顯示，在2019/20至2023/24等5個財政年度，共有1,073名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，另有2,080人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動，而在上述期間內須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中有214人被免職。

當局於今年底前展開檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》的工作，研究有否空間簡化紀律研訊的程序，從而提升處理個案的效率及效能，明年內就初步方案徵詢公務員敍用委員會。另外，公務員及政府僱員自去年7月起若被執法機關拘捕須向其部門首長呈報這項要求對《命令》及《規例》作出相應修訂及更新。

「不處理違規者 就是打擊士氣」 被問及早前政府亦曾優化公務員紀律制度，為何需要再優化，政府在電台節目中解釋，要再深化改革裏看如何持續，期望把處理時間縮短，針對真真正正要處理、有紀律問題的公務員。政府措施政方針提出公務的命令規則和紀律執行的規則，「命令」是指在管理方面；另一個是處理政府認為違反政府要求的個案，兩個都可以強化。

政府指這個世界改良應該用正面的態度，「是正面的、是增值的」，又指在紀律方面如能時間加快、力度加大，只是對整體公務員公道。政府稱絕大部分公務員盡忠職守為市民服務，指「百步之內豈無芳草」，要盡快清除不好的「惡草」，不要讓問題延續而消耗內部希望協助建設的精力。

被問及會否擔心打擊士氣，又或在程序公義上未必符合《基本法》要求，政府指不處理違規的公務員就是打擊士氣。政府又指「香港的程序公義講得比任何地方大；司法覆核相信比任何地方多」，因此政府講程序公義，但更講求「結果公義」。政府指對於真的違反政府規則、標準不達標的，相信任何公司都一定會處理，否則對做得好的不公道亦影響公司聲譽。

雙向交流機制 不從中「補人手」 對於公務員雙向交流機制，政府解釋國家有很多值得學習的地方要學習，香港亦有很多優勢應該分享，又指交流一定是正面的，不需要從中「補人手」。政府續稱，香港公務員制度有《基本法》規定，因此政府黑白分明，交流是為了增進雙方的認識。