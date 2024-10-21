走塑適應期今結束 倘收警告限10日改善

【本報訊】首階段「走塑」為期半年的適應期今日結束，即膠刀叉匙等將受管制。環保署提醒，如該署發現商戶未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善。其後，若發現有關業務仍未合規，便會向負責人發出定額罰款通知書。

膠刀叉匙將受管制 環保署指適應期過後，執法重點將優先在源頭供應層面着手，會首先從巡查適應期內仍未合規的零售店舖開始，確保售賣點不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品。

至於其他商戶如餐飲和酒店業等，環保署亦會因應投訴作巡查及調查。署方指出，如發現商戶違規，會向負責人發出警告信，要求在10個工作天內作出改善。其後若發現仍未合規，亦會向負責人發出定額罰款通知書。

該署續引述餐飲業界反映，外賣食客普遍已逐漸習慣自備可重用餐具，估計自「走塑」新法例實施以來，餐飲業已減少使用超過3,000萬套即棄餐具。酒店業則指，自新法例實施以來，旅客普遍接受及支持新措施，同時即棄塑膠用品的使用量也大幅減少了超過80%。署方以某中型酒店為例，在短短半年內已節省兩萬個膠水樽及3萬個洗髮/浴露套裝等即棄塑膠酒店洗漱用品。

物業管理公司亦稱大部分市民已習慣使用雨傘除水器或自備重用雨傘袋。節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒及派對帽等即棄塑膠產品的市民已顯著減少。

署方又指由新法例實施至今，「綠色餐具平台」上的供應商數目已由60多間增加至150多間，而非塑膠替代產品的數量也由1,000多款增加至1,700多款。隨着市場增加供應，替代餐具的選擇增加，價錢也較法例實施前下降。