多達206座建築物 逾期未交能源審核

【本報訊】除了部分建築物全年用能源使用指數大增，沒遵從《建築物能源效益條例》在限期前提交能源審核報告的情況亦普遍，根據最新數字，今年首9個月有206座建築物未如期完成能源審核，佔整體三分之一，包括位於尖沙咀的海港城遲交能源審計報告多個月。環團要求港府加緊追查，要求相關擁有人進行能源審計，找出節約能源的機會。

環境及生態局數據顯示，今年截至9月有615座建築物須進行新一輪能源審核的建築物的數量，但有206個仍未完成，即每3幢便有一幢未遵守條例，當中只有7幢在機電署聯絡後已安排進行能源審核。正陸續聯絡業主或業主立案法團，如情況沒有改善將會發出「敦促改善通知書」。而去年1,084座需做能源審計的建築物中，有75座一年後仍未做好，當中54座更懷疑未安排進行能源審核。

9宗定罪罰款 綠惜地球調查則發現，海港城在今年6月審核有效期屆滿後數月仍未更新資料。商場解釋，去年底已聘請技術顧問進行能源審核，但顧問因未能準時交出報告而遭解僱，商場現已另聘技術顧問進行相關審核。團體又引述當局說，自《條例》實施截至今年7月，共向逾期未交審核結果的大廈業主發出共210張「敦促改善通知書」，當中9宗成功檢控，被告被定罪並處以罰款2,000至21,000元不等。

環境局向本報表示，針對懷疑未安排進行能源審核的建築物，機電署正陸續聯絡業主或業主立案法團，如情況沒有改善將會發出「敦促改善通知書」，而海港城在能源審核有效期屆滿後仍未更新資料，機電署已聯絡商場業主並知悉其正進行能源審核，機電署會密切留意進度及要求盡快更新資料。