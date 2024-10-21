環團斥建築物減排交行貨 機電署得過且過

科學園兩大樓用電量升幅最多 還有數天便到廿四節氣中的「霜降」，但最近仍然炎熱，減少碳排放緩解氣候暖化迫在眉睫。港府擬修訂《建築物能源效益條例》推動節能減碳。不過，有環團指《條例》准許建築物能源使用指數（EUI）較上次審計升，即可耗更多能源而毋須解釋。團體又發現，10大能源使用飆升的建築物包括創科園區、銀行，甚至是房委會商場，個別場地擁有人解釋審計方法改變等致EUI急增，實際用電已減少。環團批評條例漏洞處處，港府把關不力，「機電署見到有交功課就算」，難推動建築物減排。

156樓宇用電量勝10年前 綠惜地球調查顯示，2,656幢商業建築物中有880幢已按要求更新EUI，新的整體平均值為104千瓦小時/平方米/年，即全年每平方米用電量達104千瓦小時，比起對上一次少21%。但仍有18%建築物的EUI比上次審核高，即約156幢樓宇的用電量高於10年前。

其中，升幅最高為科學園9W及11W兩座大樓，EUI最新為426.31千瓦小時/平方米/年，全年每平方米用電量較10年前用多292.08千瓦小時；其次為恒生中心粉嶺分行全年每平方米用電量較10年前用多286.08千瓦小時；亞洲博覽館EUI亦上升210.77；房屋委員會轄下的油塘大本型商場EUI則增加157.92；賽馬會雙魚河鄉村會所EUI亦上升148.55。

團體又審視全港10大商場表現，大多數能耗表現較10年前佳，但當中只有一半的耗電量減幅多於平均減幅。相反國際金融中心（IFC）商場表現「跑輸大市」，成為唯一EUI數據高於10年前水平的商場，EUI較10年前上升4.19%。

IFC能耗表現「跑輸大市」 香港科技園解釋，科學園第二期採用中央區域供冷系統，供冷電量計算方式改變致數據差異，高端實驗室設施及進駐率亦增加，需無間斷供電供冷。恒生銀行則指粉嶺分行能源使用指數與紀錄有出入。亞博館稱最新審計期間，設施被用作社區治療設施，令能源使用量大於平常。房屋署則說「大本型」商場於2012年9月才試業，對上一次能源審計月數較少，數據不能直接比較，又說商場公用地方的EUI較一般商場低達64%。

馬會提到，最新審計自願提交燃氣等能源使用情況，令EUI大升，剔除後的EUI只為643.9千瓦小時/平方米/年，較10年前削5.4%。國際金融中心商場亦指，最新提交總面積時把各樓層的架空面積剔除，如採用相同於對上一次提供的總面積計算，EUI相比起減少13.9%。

綠惜地球環境事務主任陳霆軒批評，條例存大量漏洞，質疑相關審核指引已列明評估方法，為何仍出現錯誤。陳又斥責機電署把關不力，「好似人哋有交功課就得」，並沒詳細審視內容。他促設更嚴謹監管機制，例如制訂審核標準，要求能耗較之前高的建築物擁有人解釋及訂立具體改善方案。

環境及生態局表示，相關守則已列明能源審核的步驟，並清晰釋義計算方法，但建築物或會因需要而改變用途、面積等，新一輪審核應按最新情況進行。局方又說，EUI會受一籃子外在因素影響，例如實際運作需要、人流和天氣等的變化，能耗或EUI較之前高並未必代表該建築物的能源效益或能源管理變差。