巴黎大皇宮開「茶餐廳」 各地訪客品嘗港美食

【本報訊】法國巴黎大皇宮內有一間港式茶餐廳於近日開業！香港旅遊發展局（旅發局）於今年10月16日至20日舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會上，啟動與巴塞爾藝術展（Art Basel）3年全球夥伴合作計劃下的首個項目，於巴黎大皇宮（Grand Palais）內設立「茶餐廳」，盼世界各地訪客親身體驗香港獨特文化，透過「茶餐廳」內提供的地道美食及陳設，展現本港別樹一幟的中西交匯活力。

該「茶餐廳」並非展品，而是實實在在地經營，訪客可在內品嘗多款地道美食，如叉燒飯、菠蘿包、蛋撻、芒果布甸和港式奶茶。

與巴塞爾藝術展合作 此外，「茶餐廳」展示了本地藝術家楊沛鏗的燈光裝置藝術作品，這些作品出自他的「混亂太陽群」系列，並且曾經於2024年第24屆悉尼雙年展中展出。

旅發局總幹事程鼎一指，看到「茶餐廳」於展會大受歡迎，不少訪客親臨品嘗香港各式地道美食，期待未來在巴塞爾全球的展覽上繼續以不同方式呈現香港特色體驗，以展現香港作為國際文化交流中心的地位。他希望有更多參與展覽的藝術愛好者能夠親身到港體驗香港文化。

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋則指，這次展覽以香港經典「茶餐廳」為主題，不僅向國際賓客展示了香港多元飲食文化，亦展現了這座城市的歷史底蘊與文化多樣性。