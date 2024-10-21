重建「一忽忽」 居民商戶不滿

【本報訊】市建局啟動洗衣街\\花墟道發展計劃，分為6個「散修修」地盤，有夾在重建範圍之間的商戶和居民對當局計劃不滿，認為重建「一忽忽」，屆時地盤麈土飛揚，夾在其中的花店難以經營；而樓齡近80年的唐樓也不作重建，居民對此大感不解。本土研究社成員陳劍青批評，市建局「食咗九成公家地」重建，估計可賺逾百億，但卻犧牲了商戶營商環境及居民生活素質，直言此類「劣質的重建模式應被取締。」

花墟重建關注組成員Ada居住在一幢有76年樓齡的唐樓，該區域唐樓在花墟道38號至48號，位處兩個重建地盤之間。因屬舊時設計，唐樓沒有電梯，也欠缺防火設備，無走火通道，近日收到屋宇署信件要求改建，卻也難找裝修公司維修。她坦言不解當局沒有收購同屬高樓齡的唐樓，希望能重新考慮重建計劃內容。

受重建影響的花店店員朱小姐則認為，現時市建局的補償安置未明，擔心日後花店要變成商場「樓上舖」，若不是露天地舖將難以經營。

團體斥食公家地 破壞社區圖利 陳劍青表示，本土研長期關注市建局「食公家地」問題，因從公共利益的角色來看，「食公家地」的模式很大可能會重複在其他地區上，變相市建局利用市民的公共空間發展成商住項目，破壞社區圖利。

市建局回覆指，只選取花墟道一帶面積較細、分散零碎的店舖，可透過地積比轉移手法，將這些地盤改建成公共空間及低矮的建築，維持花墟道低密度發展的氛圍；並會研究在重建範圍內或周邊物色地點，讓受影響的花店營運者選擇於過渡期間繼續經營。