花墟重建計劃 得失遊客

特色將褪色 生意受打擊 發展旅遊業「得把口」，旺角花墟重建得失旅客！市區重建局在今年3月宣布啟動洗衣街/花墟道發展計劃，部分花店難逃重建命運，將會變成商業住宅項目；而另一花墟特色「天光墟」也將變成多用途綜合大樓及水道公園。就花墟重建計劃草圖，城市規劃委員會的申述時間將在周三（23日）屆滿，花墟重建關注組擔心重建後花墟將不再復見；有遊客亦對重建感可惜，認為建成商住大廈等將失去特色，或影響旅遊意欲。

花墟重建關注組成員Spencer日前帶記者遊覽花墟一帶。作為居住花墟多年的居民，他最不甘心的是當局計劃拆卸界限街以北、洗衣街及花墟徑一帶的多個康樂設施和體育館，該位置被市建局劃為地盤B，日後會被改建為多用途綜合大樓及水道公園。

Spencer指出，地盤B內的花墟徑現時每周日都會擺成知名的「天光墟」市集。「天光墟」約有40年歷史，通常賣觀賞魚、烏龜、花草植物甚至草蜢，由於在清晨5時半至7時半擺檔，故被稱為「天光墟」，就連知名電影《新不了情》也曾到場取景。一眾檔販和街坊也對「天光墟」或將消失十分不捨，希望當局能保留其精神文化。

花店憂生意額至少跌4成 記者上網搜查，亦見到不少內地社交媒體例如「小紅書」介紹獨特的「天光墟」，更封為「香港少數尚存的特色墟市」，非常吸引旅客作「城市探險」尋寶。除「天光墟」外，花墟本身也十分吸引旅客，「小紅書」上亦有多篇介紹，更有「買花攻略」。

位於地盤A3和A4間的花店店主輝哥表示，雖然其花店不屬重建範圍，但卻位於兩個重建地盤之間，擔心日後花店要面對旁邊塵土飛揚的地盤，生意額或大受打擊，下跌至少四成。輝哥又稱，花墟一向是旅遊熱點，以前每日至少一團海外旅客到場遊覽，但近期因鮮花不能再放在店外，已令遊客減少，日後重建「花墟都滅亡咗」，或風光不再。

記者採訪時也見到不少遊客，當中不乏歐美地區的訪客。來自波蘭的Adam表示，和香港朋友一起到花墟及旁邊的雀仔街遊覽，雖然花墟近馬路很吵，但很喜歡這裏的氣氛，亦不希望當局重建，認為花墟是本地文化的一部分，若花店關閉會很可惜。

來自廣州的劉小姐從「小紅書」得知花墟，剛到埗就特地前來，她覺得花墟十分有特色，「第一次見到一大片都在賣花」，認為與內地花店很不一樣。她指花墟除了觀賞外，也代表了香港的人文風情，相信可以吸引遊客到來，若花墟重建成商住大樓會很可惜。記者梁皓芊