低空經濟拆牆鬆綁 明年開展個別項目

【本報訊】新一份《施政報告》提出發展低空經濟，政府將會成立「發展低空經濟工作組」。下年初推出低空經濟監管沙盒試點項目，首階段集中空中檢測及無人機送貨，包括運送外賣、信件及藥物等。財政司副司長黃偉綸昨日在電台節目表示，相關立法將「拆牆鬆綁」，當局今年內邀請合作夥伴提出建議，希望明年上半年可開展個別項目。

黃偉綸稱，相信低空經濟發展將非常亮麗，首階段將試驗以無人機裝載較輕的貨物。他留意到社會上有不同聲音，強調當局會嘗試，如果成功就可量產化，以見經濟效益，若當中涉及跨境，會與內地方面商討。

下月公布明年盛事 提到盛事經濟方面，黃偉綸指下月將公布明年盛事項目，強調盛事經濟貢獻大，涉及70多億元銷售額及40多億元經濟增加值，重視盛事的「量」與「質」。由於項目涉及修改法例和訂立新法例，包括研究制訂25公斤以上無人機的規管架構，讓無人機載貨有更多應用場景，黃早前曾指期望明年上半年提交草案予立法會，爭取於本屆立法會通過。