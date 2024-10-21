建大宗商品交易圈 研稅務配套誘落戶

【本報訊】政府提出本港要構建國際黃金交易中心，以及推動建設大宗商品交易生態圈。財金官員指本港既要「搶貨品」、亦要「搶貨主」，致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

財金官員昨日在網誌中指出，在過去10年金銀業貿易場的九九金成交額穩步上升，本港今年首季較去年同期增長約20%，面對日漸複雜的地緣政治環境，不少投資人都希望黃金能存儲於不同地區，令市場對國際級的儲存倉庫需求急增，正為香港發展黃金市場提供機遇，本港實金交易有很大的增長空間，又引述業內人士估計，現時日均約一億美元（約7.8億港元）的交易量，有潛力倍增。

該官員指港交所旗下的倫敦金屬交易所早前已表示研究在香港設立認可倉庫，內地對大宗商品交易的需求龐大，在香港設置認可倉庫，正好為內地以至亞洲地區的用家提供最便捷、更具成本效益和更安全的轉運渠道，也能更好利用香港在貿易、航運及金融方面的高效服務和優勢。

加大內地黃金市場對接 政府將計劃先在香港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務，接着是擴充抵押、借用及對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈，之後可進一步探索加大跟內地黃金市場的對接，又指有關的發展，長遠有助增強國家在全球黃金市場的影響力，對提升香港國際金融中心地位具有重要戰略意義。

該官員強調發展大宗商品交易生態圈，可以成為推動香港國際金融、航運和貿易中心扣連發展的新支撐點，也可帶動整個粵港澳大灣區內更蓬勃的航運和貿易發展，以至穩定區內生產商的供應鏈。