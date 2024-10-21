簡樸房恐大幅加租 港府稱機會不高

【本報訊】政府早前發表新一份《施政報告》，當中提及取締劣質劏房，立法訂立簡樸房標準，包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。有基層組織關注簡樸房的租金水平，財政司副司長黃偉綸昨日表示，有信心租金大幅攀升的機會不高，認為受影響人士即使未能上公屋，亦可選擇居住簡樸房。

強調有信心需求下降 黃偉綸表示，簡樸房的租金水平不會基於一次性的支出而調升，例如改動間隔等開支，而是在於供求。他稱，目前七成分間單位不用作出太大改動，加上容許新建簡樸房，相信有關供應短時間內不會大幅減低，亦有信心有關需求會下降，租金大幅攀升的機會不高，強調當局會繼續關注。黃偉綸強調房屋政策需要長遠執行，相信下屆政府仍會維持有關政策。

至於安置問題方面，黃指出受影響人士即使未能上公屋，也可選擇簡樸房，並補充指現時約六成劏房戶合資格申請公屋，只要有足夠供應，他們就可上樓；另外約四成住戶亦可於市面找簡樸房。

簡樸房的諮詢期約兩個月，港府預計最快下年底完成相關立法。而登記期一過，當局就會取締沒有進行登記的劏房單位，到寬限期尾聲，當局會有序處理不符標準且仍在經營的劏房單位。黃偉綸指出，未來5年不計「簡約公屋」，每年會約有3萬個公營單位供應，完成有關寬限期即2028年或2029年後，若因相關執法行動而令有住戶要搬遷，政府屆時亦有方法處理。