拒認不精準扶貧 死撐揪隊尾組群

揚言貧窮線不實際 劏房按部就班取締 社會有聲音批評政府「精準扶貧」不精不準，政府解釋政策是要幫助「隊尾」組群，只要認為部分人士在「隊尾」就會幫助。對於是否重設改良版貧窮線，政府指聽不到現時有「所謂學術性研究出來的貧窮線」，世上最富有的國家用相關標準亦會有窮人。被問及居屋綠白表比例4比6變5比5是否「托市」，政府指不應該持「陰謀論」。

本港取消貧窮線，政府昨在電視節目中指過往貧窮線忘記了收入外的其他因素，又指「精準扶貧」是直截了當幫助在「隊尾」的人士。政府解釋任何「線」和「數字」，只要能讓政府認清「隊尾」組群都歡迎，但只要認為部分人士在「隊尾」就會幫助，以不同組群有不同目標。被問到是否代表不再推出「相對貧窮線」，政府指世上最富有的國家用貧窮線的標準亦會有窮人，找到「隊尾」最實際，聽不到現時有「所謂學術性研究出來的貧窮線」。

指3年改善上樓頭輕尾重 對於「簡樸房」的合格劏房制度，政府指經過立法、登記及寬限期，然後按部就班取締，這段時間讓租戶、供應者及經濟作出調校。被問及有「簡樸房」制度後是否仍然要幫助劏房戶，政府指社會上要幫助的弱勢在「隊尾」，又指劏房戶的年輕人是社會未來，幫助劏房戶即是幫助年輕人的成長和未來發展。政府指現時仍有劏房搬劏房的個案，會協助有需要的特別個案，會透過時間調校。

有聲音指政府發表施政方針後有私樓售價上調至少10%，令有能力「上樓」的年輕人期望落空。政府解釋，政策是要確保私樓平穩健康發展，目前未見不正常或炒賣現象。政府指「都好想幫市民買樓」，因此政策將按揭成數提升至七成。被問及現時置業負擔比率仍然高企、市民供不了是否健康狀況，政府解釋本港有私樓、居屋、公屋及綠置居一系列措施，有信心3年內改善「頭輕尾重」的情況，中間空白期推出「簡約公屋」。

居屋綠白表比例由4比6變為5比5，白表青年競爭更激烈，政府表示，其角色是資源分配。政府又解釋「幫人」置業時要定下優次，更多綠表能令更多人讓出公屋單位，因此是「幫了兩個住戶」。

稱調整綠白表比例非托市 對於過去兩年綠表的申請配額用不完，是否「托市」讓白表申請者買私樓，政府指不應該有「陰謀論」。政府解釋，配置房屋需要有彈性，可以將綠表剩餘配額撥給白表，解釋個別年期數量比例上有差異是正常。

至於現時4人家庭公屋入息限額是15萬元，隨時較居屋入息限額還要高。政府期望在住戶環境不好時幫助他們，但是他們環境變好時亦不能「咁無情唔理佢」，期望他們能發展自己，但最好是他們自發性讓出公屋單位。