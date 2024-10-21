打造旅遊熱點 工作組下月會面

【本報訊】上周發表的《施政報告》指政府會以創新思維，利用香港豐富和獨特的資源令本港成為首選旅遊目的地，並成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌。工作組將至少涉及7個政策局，並於下個月召開首次會議，結合18區和各界意見，期望短期內做出工作目標，包括打造必去旅遊熱點等。

政府昨在電台節目中指出，工作小組將圍繞本港不同旅遊資源如美食、影視及島嶼等，發展新的旅遊項目及打卡點，亦考慮發展美食夜市，又強調不只是政府出資源，同時會考慮採用民間合適的資源。

政府叫業界主動求變 現時旅客旅遊模式轉變，「窮遊」方式興起，業界難受惠。政府認為除了政府制訂良好政策及環境，業界也要主動求變，各界齊心發掘香港獨特的旅遊資源。出席同一節目的文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指本港要發揮特色，發掘其他地區難以找到的旅遊項目，強調要善用本港豐富的旅遊資源，做好宣傳及配套，便利旅客。他又指正與知識產權機構商討，進一步利用大熊貓熱潮，推動更多想法和產品，帶動本港經濟。

楊潤雄提及今年5月起，新增10個內地赴港澳個人遊城市，有關城市的訪港旅客增長不錯，加上內地旅客免稅額增加，本港整個旅遊業界的氣氛不錯，有動力繼續做好。他指有信心《文藝創意產業發展藍圖》的籌備工作快將完成，因應經濟變化有很大的改動，因此需要與文化委員會作詳細討論，希望可以盡快公布藍圖，但實際時間還要等開會後，就會有比較準確的時間向市民交代。