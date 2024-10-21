電影業 嘆港市場太窄 稱減票價非上策

【本報訊】電影業市道低迷，業界指現時情況是「好差」，更擔心情況會否繼續惡化，認為現時的慘況非單一問題，加上市場看不到曙光，形容是雞與雞蛋的問題，坦言本港市場太窄，業界都持觀望態度。

指現時情況「好差」 香港電影工作者總會發言人田啟文表示，現時電影業情況是「好差」，加上本港近年來不論港產片或外國片，都欠缺具吸引力的電影上映。他又稱，在最近發表的《施政報告》中亦未有措施幫助業界，而原本每年都有的「首部劇情電影計劃」暫時亦未見蹤影，令業界工作雪上加霜。

田又稱，現時市場看不到曙光，雖然CEPA最近的修訂中有措施幫助電影業，看似為行業提供新優勢，但他認為最重要是如何將相關措施變成曙光。對於有意見指，本港戲票售價高昂是其中一個因素導致市民「一人包場」，他認為在本港的營商環境下，減價促銷未必是上策，認為業界要自救就要拍好電影，形容是雞與雞蛋的問題，是否有票房、會否吸引到投資者等，坦言本港市場太窄，業界都在持觀望態度。

他舉例指，最近上映的「首部劇情電影計劃」下的電影票房其實不錯，反映有市場，但今年的計劃暫時亦未有定案，加上坊間不少投資者仍在觀望，容易造成骨牌效應，屆時戲院會「做唔住」或租約期後就退場，而戲院一旦退場後，亦非一時三刻可以重新經營。