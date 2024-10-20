龍七公：要普及電動車 須先解充電難

電動車乘坐體驗、駕駛體驗，試過的都讚好，但充電體驗方面，除非家中或工作地點有自家的充電設施，否則使用公共設施，大都搖頭嘆氣。港府提出不遲於2035年停止新登記燃油及混能私家車，以及2050年前達致全港車輛零排放的目標，但電動車的銷量佔新車比例，最近由於電動車「一換一」稅務優惠削減，由2024年首季的78%，下降至今年7月的57%。在電動車選擇愈來愈多、售價愈來愈便宜的情況下，仍有43%的人在購買新車時選擇燃油車，原因是甚麼呢？

要進一步加快電動車普及進度，必須有政策持續支持。長期依靠免稅補貼，對公共財政來說不是最好的選擇，電動車普及政策應走向使用上的便利。筆者早前進行香港電動車用家充電習慣調查，發現逾半受訪者使用收費公眾充電設施為主要充電方式。截至今年6月底，香港有8,728個公共充電器，包括1,983個標準充電器（功率為2.8kＷ以下）、5,234個中速充電器（功率為2.8kＷ至20kＷ），以及1,511個快速充電器（功率為20kＷ以上），當中的標準充電器俗稱慢充，充滿一輛電動車，需時24小時以上；至於中充，雖然好一點，但充滿也要10小時，相對內地很多主流車廠都強調30分鐘可達80%的充電量，效率明顯不理想。另外，八成多（81.8%）受訪者選用電動車的主要原因是能源成本較低，所以要全面推動電動車，充電設施要解決數量、速度和收費三大問題。

政府短期的目標是在2027年年中前，將公共及私人充電設施的總數增加至約20萬個。在最新的《施政報告》中，政府回應了電動車用家的訴求，擴大電動車充電網絡，政府會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3,000個高速充電器。

私人設施 收費過高 政府開始重視快速充電設施，這是正確的方向，但收費始終是一大關鍵，現時部分私人營運充電設施收費過高，令車主覺得能源成本相對混能及燃油車並不明顯；另外，有些是按小時收費，加上功率不穩定，變相令收費不透明、不合理。因此，政府在資助這些私營充電設施時，應訂明收費標準和收費上限，以免一些營辦商收了政府資助，卻收取不合理費用。

有人擔心訂立限制會影響市場供應，認為應由市場自行決定收費，但筆者認為，這是受公帑資助的項目，應以有為政府的原則來發揮有效市場。再者，這些項目既然接受了政府資助，討論的不應是該不該訂明標準，而是標準的具體內容，能平衡駕駛者和營辦商利益，同時能促進市場更健康發展，以達致汽車電動化零排放的目標。最後，我們在調查時發現「EV屋苑充電易資助計劃」未必適用於所有屋苑，筆者建議政府將這資助快速充電設施的計劃，擴展至未能成功申請該計劃的屋苑，以解決電動車充電難、充電貴的問題。