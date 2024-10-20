笑看天下：中東戰火 短期難熄

以色列日前證實，上周三（16日）喺加薩南部拉法市，擊斃策劃去年10月7日突襲以色列嘅哈馬斯領袖辛瓦爾。辛瓦爾係被意外擊斃，以軍發言人強調，事前並不知道被殺死的是辛瓦爾，直至翌日早上，士兵進入住宅內搜捕時，才留意到屍體樣貌極似辛瓦爾，最後經DNA和指紋驗證確認。

以色列總理內塔尼亞胡形容，辛瓦爾被殺對哈馬斯是沉重打擊。事實上，以軍近月行動升級，接連擊殺多名抵抗軸心核心人物，除了辛瓦爾，還包括哈馬斯政治局主席哈尼亞、哈馬斯政治局副主席阿魯里、哈馬斯旗下武裝部隊哈桑旅副指揮官伊薩、黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉、真主黨執行委員會主席薩菲丁。內塔尼亞胡對辛瓦爾被殺特別雀躍，佢認為係標誌哈馬斯邪惡統治衰落嘅一個重要里程碑，是以急不及待於上周四立刻同美國總統拜登通電話。拜登恭喜內塔尼亞胡和以軍成功擊殺辛瓦爾，佢發聲明形容這是對以色列、美國和世界的好日子，亦是令人質獲釋及結束加薩戰事的機會。

然而，這恐怕係拜登的一廂情願。內塔尼亞胡已講明，未救回所有人質前，戰事不會結束。事實係以軍近日又空襲加薩北部一間學校，導致19人死亡，死者包括兒童。內塔尼亞胡的核心本質係鞏固自身政權，終極目標係滅絕巴勒斯坦民族。

至於辛瓦爾之死，雖然重挫哈馬斯，但是新的接班人應該很快就會接手；分析亦指出，哈馬斯並非一般單純的武裝組織，它已昇華為一種抗爭精神，巴人抗爭勢難止息。中東戰事複雜無比，除了哈馬斯，亦牽涉真主黨及伊朗，舊恨新仇千絲萬縷，中東要和談，短期內應該冇乜可能，老朽相信拜登明年下台後，中東戰火依然熊熊！