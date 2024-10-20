冰鑑春秋：澤連斯基還在做夢？

引發外界諸多揣測的澤連斯基「勝利計劃」，大綱終於曝光，但內容卻恍如天方夜譚，令人疑惑澤氏到底是否清楚理解自己與烏克蘭真正的處境。外媒整理了「勝利計劃」的五大重點，分別為：一、無條件立即加入北約。二、全面加強烏克蘭武裝能力，解除所有限制。三、西方聯手嚇阻莫斯科（暗示恢復核武？）。四、大規模開發烏克蘭天然資源。五、烏克蘭軍隊替代部分美軍保衞歐洲。

其實說穿了也很簡單，那就是讓烏克蘭進入北約，北約直接對抗嚇阻俄羅斯結束戰爭；若真能成功，烏克蘭就開放國內天然資源，讓西方隨意取用。講得難聽一點，就是賣祖產保命！

可問題來了，烏克蘭的天然資源固然豐富，但值得北約國家富貴險中求嗎？答案從歐洲與美國的反應就可得知；西歐各國對「勝利計劃」不置可否，美國則是直接講明短期內沒計劃邀請烏克蘭加入北約，當頭澆了澤連斯基一盆冷水。

於是澤氏又拿出1994年的「布達佩斯備忘錄」，當年美英俄要求烏克蘭交出前蘇聯部署的核武，以換取3國安全保證。「這些大國，這些核武國家，有哪個遭受苦難？每一個？不，只有烏克蘭！」澤連斯基或許覺得委屈，但他沒有說的是，即使當年烏克蘭堅決不同意交出核武，以烏國衰弱的經濟能力，30年過去，這些核武恐怕也難以保存了。

活在幻想與過去的榮光中，無法解決眼前的難題，現實是入侵庫爾斯克的烏軍正被包圍，敖德薩被轟炸，烏東戰略要地紅軍城也岌岌可危；紅軍城一破，烏東將無險可守，基輔大門勢必洞開。

澤連斯基與其不切實際地編織史詩級的美夢，不如加快求和的腳步，否則當情勢更趨不利，普京要的只怕基輔更給不起了。