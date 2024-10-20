橫眉冷看：向外界發放重要訊息

時至今日，要讀懂世界，必須讀懂中國；要讀懂中國，就少不免要了解國家最高領導人的心思與理念。本欄曾多次強調，現任國家領導人熱愛和平，更十分推崇謙讓與包容精神，絕不是好戰分子。過去幾年，中國對外關係不時乍現危機，2020年至2021年，與印度發生邊境衝突；2022年，美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，使中美兩國軍隊劍拔弩張；近年南海危機不斷，很多人擔心隨時會爆發大戰。然而，筆者每一次都鐵口直斷，大規模的戰事暫時不會爆發，考諸事實，亦確是如此。

我所根據者無他，主要是因為現任國家主席習近平一直宣揚博愛與包容精神，若非到了最後關頭，相信他不會輕言戰鬥。以下例子，本欄引述過不止一遍，話說有一次，已故佛門高僧星雲法師跟習主席見面，主席對他說：「大師送我的佛學書籍，我已全部讀完。」所謂見微知著，由這件小事，你就能看出習主席平素的喜好與思想。

不少西方評論者見到習主席與俄羅斯總統普京友好，就以為兩國領導人處理對外關係，態度會是一樣的。其實那是誤會，中俄兩國歷史背景不同，文化傳統也不一致，更重要的是，習主席與普京是兩個不同的人，普京大帝樂意以戰爭解決問題，中國領導人卻未必如是。

剛過去的10月17日，習主席巡視安徽桐城市，特別到「六尺巷」一遊。表面看來，這似乎是一件不起眼的事，但實際上，手握國家大政的人，所做的事情大多是寓有深意，哪有真正的小事？今番習主席專程造訪當地，很可能是向國內、國外發放出一個重要訊息。要知道是何訊息？你必先了解「六尺巷」的故事，故事內容如何，明日待續。