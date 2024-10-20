筆下風雲：敲詐盟友 揸頸就命

兩韓關係趨向緊張之際，美國總統候選人、共和黨的特朗普又有驚人之語。他揚言，北韓擁有非常強大的力量，南韓需要付出代價，如果他成功當選總統，南韓將每年為駐韓美軍支付100億美元（約777億港元），相當於南韓2026年依照協議，將支付的1.52萬億韓圜（約86.7億港元）的9倍。特朗普形容南韓為「搖錢樹」，聲稱南韓會很樂意這樣做，同時指摘總統拜登同意南韓削減軍費是恥辱。

這番話聽在美國一眾盟友耳裏，必然膽戰心驚。在美國施壓下，今年將有18個北約成員國實現軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標，美國國務院隨即表示歡迎。而日本政府今年4月亦宣布，2024財年的國防相關預算增至國內生產總值的1.6%。

事實上，美國在全球多地都有駐軍，歐盟國家固然如是，日本、南韓、菲律賓等「卒仔」也是一樣。上述地方的軍費或國防預算本已年年上升，若特朗普當選再敲詐保護費，勢必令這些經濟本已不怎麼樣的國家百上加斤。當然，最懼怕特朗普當選的，首推台灣。特氏早就表明，要台灣為美國出面防衞台海安全付費，直認「我們和保險公司沒有兩樣」，同時指摘台灣搶走晶片生意。如果南韓也要付出比現時多9倍的保護費，不難想像，台灣被索取的保護費將沒有最多，只有更多。

肉隨砧板上，台灣民進黨政府一條獨路走到黑，但憑台灣之力，對抗解放軍猶如蚍蜉撼樹，美國索要多少，它也只得奉上多少。解放軍日前舉行的「聯合利劍-2024B」軍演，展示多樣強大兵種、封鎖控制台海能力，台灣當局別說無力招架，就連大氣也不敢透一下。特朗普覷準時機，無寶不落，台灣只能揸頸就命。