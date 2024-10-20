坦言集：北韓守土

自韓戰以來，北韓的戰略都是以防衞為主，因為即使有中國和蘇聯的參與，還是打不過美國。而中國與蘇聯其後與北韓的合作已趨疏離，憑本身的力量和條件，北韓能夠守得住已是萬幸。蘇聯瓦解，中國改革開放與美國合作，北韓更備受壓力。

小國寡民面對美國國際霸權主義的逼迫，只能拚死關門抵抗。金正恩的成功之處，在於發展核武和導彈，形成核威懾，抑制美國和南韓顛覆政權；在核威懾防衞下，金正恩可與美國及南韓緩和關係，尋求突破。其中也着眼於南韓政治中金大中一系民主自主、追求統一的主張，此所以與文在寅有極好的互動。可惜美國與南韓政治轉變，特朗普與文在寅同時下台，換上了好戰的美國民主黨，南韓右派亦上台，也緊緊地跟從拜登政府的戰略，改變此前的政治緩和，加強對北韓的軍事壓力。美日韓的連番軍演，表達強烈的敵對態度，美國更增加核武派駐南韓，尹錫悅亦提出南韓要發展核武，目的都是要破壞北韓核威懾作用，一如美國借以色列來制約伊朗，威脅中東阿拉伯與伊斯蘭各國。

欠缺中國、俄羅斯明確的核保護傘，核威懾的作用被南韓抵銷，北韓的安全危機便突然上升。對金正恩政權來說，形勢一下子惡化，緩和的政治環境不再，外交與軍事政策要適時更改了。

對北韓來說，美國的軍事冒險主義是存在的，尤其是今天，美國的好戰傾向與經濟要求結合起來。軍工是美國競爭力強項，美國把戰爭的政治與軍工結合，便形成最主要的政策與戰略。一方面，為對付中國和抑制俄羅斯東進，也為控制日本，美國正積極在東亞建立北約式的軍事聯盟，或簡單地讓北約東進，東北亞是它另一主要軍事爭奪之地；另一方面，美國利用台灣牽制中國，這兩方面都是要加強東亞的軍事緊張。若美國可先除北韓，整個東亞布局將更有利，亦阻北韓與俄羅斯合作，同時威嚇中俄。而若美佔北韓，則中俄都會大大不安。

北韓增強防備，不是為中俄，而是求生之道，便不能不防美國用任何藉口在朝鮮半島掀起另一場代理人之戰。北韓之放棄統一，把南韓列為敵對之國，中斷兩韓交通，閉關自守但與俄羅斯進一步合作，都是理性的應對之策。

北韓更須提升核武與導彈技術水平，保證可打擊美國本土，加強核威懾作用。