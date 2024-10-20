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汲水門橋5車串燒1人傷

汲水門大橋發生5車連環相撞。 汲水門大橋發生5車連環相撞。
汲水門大橋發生5車連環相撞。
【本報訊】昨日上午8時許，5輛私家車先後沿汲水門大橋快線往機場方向行駛，期間有司機懷疑收掣不及，結果導致車輛連環相撞。事故中一車上一名姓楊（30歲）內地男乘客擦傷，經敷治包紮後，再由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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