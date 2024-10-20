扑窗淋油潑起漆水 疑追債毀車

【本報訊】昨日上午近9時，一輛停泊於荃灣城門道近城門亭對開的私家車，被發現扑爆車窗並朝車廂淋潑紅油，車頭蓋及車身外殼更疑被淋潑起漆水，車主發現後慌忙報案求助。據悉，涉事車輛車頭被擺放一張懷疑追債字條，不排除與事件有關。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。