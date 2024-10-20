要聞港聞

扑窗淋油潑起漆水 疑追債毀車

荃灣：私家車被扑爆車窗，車廂遭淋潑紅油。 荃灣：私家車被扑爆車窗，車廂遭淋潑紅油。
荃灣：私家車被扑爆車窗，車廂遭淋潑紅油。
【本報訊】昨日上午近9時，一輛停泊於荃灣城門道近城門亭對開的私家車，被發現扑爆車窗並朝車廂淋潑紅油，車頭蓋及車身外殼更疑被淋潑起漆水，車主發現後慌忙報案求助。據悉，涉事車輛車頭被擺放一張懷疑追債字條，不排除與事件有關。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。
荃灣：私家車疑被淋潑起漆水。（馬竟峯攝）荃灣：私家車疑被淋潑起漆水。（馬竟峯攝）
荃灣：私家車疑被淋潑起漆水。（馬竟峯攝）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc