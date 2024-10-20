旺角過路男捱的士撞 車Cam揭疑衝燈肇禍

昨日凌晨，一名中年男子在旺角街頭橫過馬路期間，遭一輛駛至的載客的士撞倒，中年漢腳部受傷，一拐一拐返回路邊坐地待援，其後需要送院治理。有「車Cam」片段顯示，事發時行車交通燈號為綠色，初步不排除有人罔顧道路安全肇禍。另在昨日上午，一名七旬翁在粉嶺沙頭角公路過路時遭一輛貨車撞倒重創，中年貨車司機涉嫌「危險駕駛導致他人嚴重受傷」被捕。

右大腿受傷 跛行折返待援 昨日凌晨3時許，一輛載客的士沿旺角彌敦道快線往深水埗方向行駛，當駛至近旺角登打士街交界行人過路處，司機懷疑收掣不及，的士撞倒一名橫過彌敦道的姓鍾（50歲）男子。救援人員接報趕至，發現鍾男右大腿受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院作進一步治理。

姓徐（64歲）的士司機及車上乘客沒有受傷，留在現場協助調查。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因，初步不排除有人不依照交通燈號肇禍。

有「車Cam」片段顯示，事發時涉事的士沿彌敦道快線行駛，當時行車交通燈號為綠色。的士駛至行人過路處時，一名男子由左至右橫過彌敦道，他赫見的士駛至時慌忙閃避，惟仍被的士撞傷大腿，他負傷一拐一拐返回路邊，懷疑痛楚難當坐在行人路，涉事的哥停車後落車了解傷者情況。

密斗車收掣不及 老翁重創 另外，昨日上午約10時半，一輛密斗貨車沿粉嶺沙頭角公路馬尾下段往九龍方向行駛，當駛至近百勝山莊對開一行人過路處，司機懷疑收掣不及，貨車撞倒一名姓張（75歲）老翁，張翁捱撞受傷倒地，有途人赫見發生意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，發現張翁頭部及左腳受傷，傷勢頗為嚴重，遂即場替其急救並由救護車送沙田威爾斯親王醫院救治。警員圍封現場，地上遺下血漬，涉事貨車無人受傷，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人嚴重受傷」，拘捕姓張（46歲）貨車司機，涉事貨車其後被拖走檢驗。

旺角：男子負傷返回行人路坐地待援（箭嘴示）。 姓徐的哥 粉嶺：涉事貨車停在現場。