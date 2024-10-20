醫健：伶牙俐齒：牙齒問題看中醫可以嗎？

筆者對中醫學十分尊敬，也定期看中醫調理身體。然而不時會有病人提出「睇中醫醫牙痛」、「飲涼茶處理牙肉腫」、「針灸醫智慧齒痛」等別樹一格的見解，實在未必是處理牙患的最佳方法。本人認為中醫學在牙周病治療上有其可配合使用之處，也有情況會建議病人看中醫調理身體，但是讓牙醫直接去處理口腔內的問題才是首先要做的。

先談蛀牙以及裂牙。牙齒的結構為琺瑯質，象牙質以及牙髓。當牙齒開始被蛀或是裂開，通常先在琺琅質發生。琺琅質大部分成分為礦物，只有小量細胞，自我修復的能力很低，也從來沒有藥物可以令牙齒裂少一點。如此情況產生的問題，不論中藥西藥也只可能稍為減輕痛楚，卻沒有處理問題的根源。如果真的是蛀牙裂牙的不適，該痛楚其實是身體給予病人的警號，沒有尋找問題源頭就靠任何方法去壓低痛楚，只會延遲醫治，到痛到不行時可能已經嚴重多了。

那牙肉腫、牙肉牙骨發炎（牙周病），情況有沒有分別呢？答案是有的。牙肉牙骨發炎，一定要先有細菌（牙菌膜）積聚。牙菌膜內的細菌一直變惡，直到可以戰勝病人的防禦系統，令牙肉牙骨受到破壞性發炎侵蝕，而發炎亦會令病人感到紅腫甚或痛楚。

正因為牙菌膜在牙肉牙骨發炎扮演着決定性的角色，牙醫學上處理該情況就先要清洗乾淨牙周袋內外的牙菌膜/牙結石。除了一開始的深層清潔，還有無止境的定期清洗牙周袋以及口腔清潔諮詢。以上為牙菌膜的處理方法，而並不是故事的全部。

承上文提及，患者對於牙菌膜的防禦系統或抵抗力有多好也可以有決定性的影響。牙醫學上不受控的糖尿病，以及吸煙也可以令身體對牙周病細菌失去應有的防禦能力。此外，的確有病人沒有以上問題也對牙周病細菌抵抗力十分低，在口腔清潔上也確實做盡了，牙周病也未穩定。如此身子弱的病人，筆者也會建議他們去看中醫調理身體，從自身抵抗力着手。那究竟有沒有成效呢？在處理好細菌的前提下，某些病人接受中醫治療後是有進一步好轉的。

總結，牙齒牙周問題要找牙醫，直接處理問題的根源才是王道。至於中醫的輔助治療，筆者認為在先處理好口腔內的問題後，還是有其價值的。其實現今很多中醫師也建議牙齒問題先找牙醫，只是公眾裏面的誤解還時不時在診所發生，故分享一下。

牙周治療科專科醫生陳溢謙