沙田自修室現借鞋怪漢 學生家長心慌

【本報訊】有家長最近在網上社交群組，以題為「沙田圖書館自修室疑似出現變態佬，希望各位家長及女學生小心」發文，指其女兒早前在該自修室懷疑遇到「變態佬」。該家長表示，事件發生在其女兒身上，女兒平日放學後會去沙田自修室溫書，早陣子她離開座位時，發現自己鞋頭被貼了張memo紙仔，寫着：「方便借您的鞋一用嗎？」其女兒不明所以，因此沒有理會繼續溫書。

女生鞋頭屢被貼便利貼 其後，女兒乍聞對面位有一下拉椅聲，以為踢到對面位的座椅，便自然地望一望自己腳位，詎料又再發現返學鞋鞋頭貼着兩張紙仔，她形容今次還恐慌，該形迹可疑人士似乎已經認得其女兒，最後女兒趁有其他人離座時便混雜他們一起離去。該家長引述其女兒稱，由於兩次事件都是打對面坐，因此看不清該怪漢究竟是甚麼年紀，只是從髮型知道是男性。

為此，該家長已着女兒不要再去沙田自修室，如果再去必會遇到該怪漢，一定要即時向當值職員報告，希望各位要用自修室的學生，要多留意自身安全。該家長其後再發文更新，表示已陪同女兒報案，執法部門已拘捕懷疑涉案人士，希望大家都多加提醒子女在外要留意自身安全。

34歲男子涉遊蕩罪被捕 執法部門表示，一名46歲女子於上周四（17日）報案，指一名男子懷疑於上周二（15日），在沙田源禾路一圖書館向其16歲女兒作出滋擾行為。該名男子其後逃去。警員經調查後，於上周四晚上在區內以涉嫌「遊蕩」罪，拘捕一名34歲姓陳男子，他已獲准保釋候查，須於11月中旬向執法部門報到。