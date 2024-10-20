前官員批判熊貓經濟 港高質量發展更實際

稱港有3大問題 政策勿盲目複製 本港經濟復甦無力，早前更被質疑「香港玩完」。前運輸及房屋局長張炳良昨日出席一活動時表示，香港「並未玩完」，但整體發展存在「不對稱、瓶頸、競爭力」3大問題。就坊間有意見認為，現時本港有6隻大熊貓（包括一對港產大熊貓龍鳳胎），應該抓緊機遇、發展「熊貓經濟」，張炳良則不認同，認為振興經濟應該走高質量的路。

張炳良昨日出席一個論壇，就投資界名人、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，張認為，香港「並未玩完」，但在構思未來發展時，應在與內地融合發展時，又着重保持獨特性。他說，香港不應重複深圳已經做的事，畢竟兩地基礎大不相同。

指兩地經濟存不對稱 近期本港先有港產大熊貓龍鳳胎，後又獲國家送贈多一對大熊貓安安、可可，坊間有意見認為應發展熊貓經濟，張炳良昨日表示，對此抱批判的態度，因為香港不應走這個方向，而應走高質量發展的路。

他在論壇中又以ABC、即3個英文字闡述對香港宏觀發展的看法，香港正面對「Asymmetry（不對稱）、Bottleneck（瓶頸）和Competitiveness（競爭力）」3大問題。他解釋，本港與內地經濟存在不對稱，當下不少港人北上消費便是一例，因為兩地間存在經營成本、人力成本等不對稱情況。

瓶頸亦是香港正在面對的另一問題，香港現時在人力、資金上均遭遇瓶頸，發展被窒礙，如近期國際社會對香港有疑慮，影響了海外投資者對投資香港的看法；他又引述世界競爭力報告下調本港評級，指事件反映國際對香港的形象影響甚大。