發展低空經濟 研放寬超視距飛行

【本報訊】新一份《施政報告》提到政府將成立「發展低空經濟工作組」，料首階段會以貨運為主。負責工作組組長昨日表示，將在現行的框架下研究放寬「超視距飛行」。同時，工作組還會研究適用對應無人機的法規，草案預計會在明年提交立法會。

明年推貨運試點項目 發展低空經濟工作組組長表示，工作組目前將按照風險為本的原則，就試點項目排出次序，預計首階段將會以無人機載貨及空中監測為主。對於無人機載貨，他舉例是諸如送外賣或者藥物等工作。工作組組長還表示，希望試點地點能涵蓋多種不同類型的地形、地貌，以及發展密度的地區。當局將在年底開始接受申請，明年開始推行試點項目。

對於相應的監管條例，工作組指，有需要修改條例配合低空飛行活動的發展，運輸及物流局和民航處會先在現行《小型無人機令》框架下，研究如何放寬「超視距飛行」，有關方面則暫時不需要修改條例。工作組還會研究對應載重25公斤以上無人機的條例，草案預計會在明年上半年提交立法會，爭取在本屆立法會內通過修訂。另外，工作組還稱，政府目前推動的一些新發展區包括河套合作區及北部都會區，亦會將低空經濟所需要的土地及配套需求考慮在內。