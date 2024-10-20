明日大嶼拒擱置 僅調整發展步速

【本報訊】當局在《施政報告》中提到會開拓生態旅遊，發展局局長甯漢豪昨日表示，3個生態旅遊的地點即尖鼻咀和白泥、南大嶼生態康樂走廊及前南丫石礦場用地，上述項目類似3個「片區」，雖然上址還未做好法定土地規劃，但初步概念已出台，相信有助吸納業界意見。至於前稱明日大嶼的交椅洲人工島，甯強調政府沒有擱置計劃，只是調整發展步速。

3生態旅遊片區 有初步概念 3個推動生態康樂旅遊經濟的地點，分別是發展尖鼻咀和白泥兩個生態旅遊節點；善用南大嶼的天然資源構建生態康樂走廊；及活化前南丫石礦場用地的20公頃平地、5公頃人工湖和一公里長海岸線，將發展成休閒戶外康樂地帶。甯漢豪形容，這3個地點有初步構思後，可以早些諮詢業界意見，例如發展商會否希望將這些「片區」劃大些方便發展等，若對方有想法可告知政府，她指，發展局望早些做意向調查，但未正式落實方案。

至於人工島方面，現在並非立即填海，一向大型規劃和部署需要分期去做，會按研究結果去推展合適的融資方案。她說，政府今年曾提到人工島的步速會有些調整，但絕對不是擱置，雖然曾講過2025年底填海，但為了要做好環評報告，故填海時間有所推遲，但不代表政府在幾個月內就「轉立場」。對於人工島會否因延遲填海而增加成本，甯漢豪稱申請撥款是用當日付款（Money of the day）價格來計算，詳細成本屆時會向市民交代。