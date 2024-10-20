英外相訪京晤王毅 插手港務籲放黎智英

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅前日在北京同英國外交發展大臣林德偉舉行會談，林德偉會上再對香港事務指手畫腳，指香港是共同利益，對實施港區國安法，以及壹傳媒黎智英受到的持續對待表示嚴重關切，再次呼籲釋放黎智英。

王促停干涉中國內政 王毅表示，英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價，因為這符合兩國關係的歷史邏輯和現實需要，符合兩國人民的根本利益，符合歷史潮流和國際大勢。他又指台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進了解，為交流合作營造氛圍。王毅稱，中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展、科技、衞生、教育人文等領域互利合作。

林德偉則表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對話合作，有效管控分歧。英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有着廣泛共同利益，兩國間不應該有甚麽鐵幕。

英方期待同中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作，開啟英中夥伴關係強勁發展的新征程。此外，雙方就烏克蘭危機、以巴衝突、緬甸局勢等國際和地區熱點問題交換意見。